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В Татарстане ночью температура может опуститься до нуля, днем поднимется до +16

05:33, 31.08.2019
В Татарстане ночью температура может опуститься до нуля, днем поднимется до +16
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 31 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +11°С до 16°С, ночью температура опустится в диапазоне +0..+5°. В Казани днем ожидается от +13°С до 15°С. В Набережных Челнах температура воздуха также составит от +13°С до 15°С.

Общество Татарстан
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