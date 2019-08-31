В Татарстане ночью температура может опуститься до нуля, днем поднимется до +16

В субботу, 31 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +11°С до 16°С, ночью температура опустится в диапазоне +0..+5°. В Казани днем ожидается от +13°С до 15°С. В Набережных Челнах температура воздуха также составит от +13°С до 15°С.

