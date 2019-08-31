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Стало известно место проведения «Евровидения-2020»

03:20, 31.08.2019
Стало известно место проведения «Евровидения-2020»
Фото: скриншот

Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса «Евровидение» в 2020 году.

О выборе места проведения сообщили сегодня нидерландские СМИ, передает RT. Ранее сообщалось, что Амстердам не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2020 году из-за того, что все подходящие для этого площадки уже заняты.

Напомним, что в этом году «Евровидение» прошло в Израиле, в городе Тель-Авив. победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место.

ОбществоКультура
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