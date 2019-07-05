Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020"

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать «Евровидение» в 2020 году.

По ее словам, концертный зал Ziggo Dome, который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался недоступен в запланированный период из-за бронирования, которые нельзя перенести.

Как сообщает ТАСС, город пытался, но не смог найти другое место для «Евровидения».

Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место.

По правилам «Евровидения», следующий конкурс в стране, откуда победитель предыдущего.

