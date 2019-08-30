Росстат сообщил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В номинальном выражении средняя пенсия составляет 1,88 тысяч рублей. Этот показатель также возрос по сравнению с июлем 2018 года, на 6%.

В среднем назначенные пенсии составляют 30,8 процента от начисленной зарплаты, приводит оценку Росстата «Российская газета». В прошлом году на тот же период этот показатель составлял 31,5 процента.

Напомним, накануне Росстат также назвал объем неучтенной экономики России.