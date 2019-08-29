Росстат назвал объем «невидимой» экономики России

Объем неучтенной экономики России, то есть теневого и неформального производства, в 2017 году составил 11,7 трлн рублей или 12,7% ВВП, следует из данных Росстата.

При этом на основе данных ведомства можно констатировать снижение объема неучтенной экономики: в 2016 году она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП (11,4 трлн рублей), в 2015 году — те же 13,2% (11 трлн рублей), в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн рублей). Ненаблюдаемая экономика также включается в общий показатель ВВП.

Самая высокая доля неформального сектора связана с операциями с недвижимостью. На них приходится 6,3% ВВП, или половина всей серой экономики страны, пишет РБК.

Ранее на основе данных Росстата стало известно, что расходы России на закупку вооружений достигли почти 5 трлн рублей.

