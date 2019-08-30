Российская спортсменка Медведева дисквалифицирована на восемь лет за допинг

Российская спортсменка Екатерина Медведева, выступающая в спортивной ходьбе, дисквалифицирована на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте Athletics Integrity Unit (AIU), независимого органа по контролю нарушений антидопинговых правил.

Для Медведевой это станет уже второй дисквалификацией, ранее она уже отбывала наказание в виде двухлетнего отстранения от соревнований.

Отметим, что она является воспитанницей мордовского тренера Виктора Чегина, который был пожизненно отстранен от работы в легкой атлетике.