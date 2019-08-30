Татарстан оказался на первом месте в ПФО по объемам строительства в первом полугодии этого года

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по объемам строительства и на шестом в России, после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов по итогам первого полугодия текущего года. Работы выполнены на сумму 112,7 млрд рублей.

При этом по объемам ввода жилья республика на 4 месте в России после Москвы, Московской области и Краснодарского края, а в ПФО — также на первом. За первое полугодие в РТ построено 1,4 млн квадратных метров жилой площади, сообщается на сайте Татгосстата.

Ранее сообщалось, что программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2019 года в Татарстане выполнена на 82%. На сегодняшний день работы завершены на 772 объектах. Всего в рамках программы будет отремонтировано 942 многоквартирных дома в 42 муниципальных образованиях.

