Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 82%

Программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2019 года в Татарстане выполнена на 82%. Всего в рамках программы будет отремонтировано 942 многоквартирных дома в 42 муниципальных образованиях. Таким образом, на сегодняшний день работы завершены на 772 объектах.

Помимо этого, завершено строительство 19 из 29 детских садов в рамках национального проекта «Демография» 2018—2019 гг. Также закончился ремонт 25 общеобразовательных школ, пяти школ-интернатов и 57 детских садов. На 63 объектах системы образования работы еще ведутся.

Кроме этого, капитально отремонтированы четыре ресурсных центра, три детских оздоровительных лагеря, 18 подростковых клубов, пять зданий молодежных центров, 22 объекта культурного назначения, 26 зданий исполкомов поселений, 14 учреждений социального обслуживания и восемь помещений муниципальных архивов, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в прошлом году в РТ капитально отремонтировали 440 многоквартирных домов.