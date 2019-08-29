Муфтий Татарстана осудил идею отмечать «Окончание Великого стояния на реке Угре»

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль Самигуллин выступил против инициативы калужских властей учредить в России новый праздник — «День окончания Великого стояния на реке Угре» как памятной даты «освобождения Руси от ордынского ига». Своим мнением он поделился с «Реальным временем».

Он считает, в глубине любого межнационального и межрелигиозного конфликта лежат материальные интересы определенной группы людей.

«В современном поликонфессиональном обществе для рядовых граждан, которые годами и веками живут бок о бок с соседями разных национальностей и вероисповеданий, ровным счетом не имеет никакого значения какой из народов победил в той или иной средневековой войне. Гораздо больше жители России и любого ее региона хотят мира и благоденствия, чтобы учиться, работать и строить планы на будущее, создавать быт, семьи и воспитывать детей. Однако люди не придают значения этим историческим событиям до тех пор, пока они не затрагивают их национальные и религиозные чувства», — отмечает Камиль хазрат.

По мнению Самигуллина, попыткой узаконить день стояния на реке Угре инициаторы идеи стремятся к популяризации этой исторической даты, чтобы подогреть к ней и к месту событий интерес со стороны общества — прежде всего туристического, за которым последуют и финансовые вливания.

«Возмущает кощунство и небрежность, с которыми инициаторы подходят к достижению этих корыстных целей, — продолжает председатель ДУМ РТ. — Дата с исторической точки зрения — спорная, а Россия — уже много веков полинациональная и поликонфессиональная страна. В формировании ее современного облика, менталитета и даже духовных ценностей принимали участие не один, а все ее коренные народы. Тогда стоит ли сиюминутная выгода того, чтобы ради нее были дестабилизированы гармонично сложившиеся межнациональные отношения в России? Тем более, их выстраивание требует больших стараний. Мы в Республике Татарстан знаем, насколько дорог и хрупок этот мир».

Муфтий напомнил, что в России на сегодняшний день отмечаются 17 дней воинской славы, знаменующих победы российских войск в разные периоды истории России. Гражданское общество относится к ним с большим почтением и гордостью. Прежде всего потому, что это были победы общие, всенародные, достигнутые благодаря любви и преданности к Родине.

При этом он не понимает, что символизирует день окончания стояния на реке Угре и какой идеологический посыл несет в себе эта дата.

По словам Камиля Самигуллина, этот случай демонстрирует, что современный мультикультурный мир представляет собой поле конкурирующих идеологий. Но «не грубое вмешательство в историю народов, не полный изоляционизм от национальных интересов этносов-соседей, а именно адекватная гуманная идеология должна иметь в этом вопросе решающую силу».

«У татар есть пословица: «Күрше хакы — Аллаһ хакы» («Право соседа — право Бога», — пер. ред.). Очень много внимания добрососедским отношениям уделяется и в исламе. Почитание соседа отражено во многих хадисах и аятах Благородного Корана. Вот что говорит Всевышний: «Поклоняйтесь Аллаху и не приравнивайте к Нему никого. И хорошо относитесь к родителям, родственникам, сиротам, нищим, соседям — как к близким, так и дальним, — вашим спутникам, к путникам и невольникам. Поистине, Аллах не любит самодовольных хвастунов» (сура «Ан-Ниса», аят 36). Коран не разделяет соседей на близких и дальних, а призывает к отзывчивости, доброжелательности и пониманию по отношению к ним. А Аллах знает лучше», — резюмирует Самигуллин.

Как сообщало «Реальное время», с инициативой ввести в России новую памятную дату — «День окончания Великого стояния на реке Угре» — выступают власти Калужской области. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму. Идея вызвала критику со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, Госсовета республики, ряда политологов и историков. Также против установления нового праздника выступил председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.