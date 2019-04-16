СМИ: тема ВСМ в Казань и Нижний Новгород уйдет с повестки дня

Тема строительства высокоскоростной магистрали из Москвы в Казань и Нижний Новгород уйдет с повестки дня после одобрения президентом России Владимиром Путиным ВСМ до Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

Собеседник отметил, что Путин готов сделать выбор в пользу дороги до Петербурга,

Ранее «Коммерсант», как «Ведомости», сообщил, что президент Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектированияВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле.

С предложением поддержать проект к российскому лидеру обратились гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.