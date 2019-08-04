Минтранс РФ выступил за создание в России сети высокоскоростных магистралей

Минтранс РФ предложил подумать о создании сразу сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России. Это следует из заявления журналистам министра транспорта России Евгения Дитриха.

Комментируя создание сети ВСМ, Дитрих предложил обратить внимание на опыт Китая.

— Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба, — приводит слова Дитриха «РИА Новости».

Сейчас в России нет ВСМ. Несколько лет подряд в качестве первого проекта обсуждалась высокоскоростная магистраль «Москва — Казань». Однако президент Владимир Путин весной одобрил строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Вопрос строительства такой магистрали в Казань окончательно не решен.

В июне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что после постройки ВСМ Москва — Санкт-Петербург проект может быть расширен до Казани и даже до Краснодара. Однако позже спецпредставитель президента России Иванов раскритиковал проект ВСМ Москва — Казань как нерентабельный.

