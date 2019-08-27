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Завершилась церемония закрытия чемпионата мира WorldSkills Kazan

23:05, 27.08.2019
Завершилась церемония закрытия чемпионата мира WorldSkills Kazan
Фото: скриншот

Завершилась церемония закрытия 45-го чемпионата мира по профессиональным компетенциям WorldSkills Kazan — 2019.

Во время церемонии состоялось награждение победителей чемпионата, среди них были несколько татарстанцев. Помимо основных наград, участники, показавшие выдающиеся результаты, отмечены медалями «За высшее мастерство», премией имени Альберта Видала и наградой «Лучший представитель страны».

Также был передан флаг движения WorldSkills представителям Китая. Следующий, 46-й ЧМ WorldSkills пройдет в 2021 году в Шанхае.

Церемония завершилась выступлениями Димаша Кудайбергена, Светланы Лободы и Филиппа Киркорова.

Общество Татарстан
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