Завершилась церемония закрытия чемпионата мира WorldSkills Kazan
Завершилась церемония закрытия 45-го чемпионата мира по профессиональным компетенциям WorldSkills Kazan — 2019.
Во время церемонии состоялось награждение победителей чемпионата, среди них были несколько татарстанцев. Помимо основных наград, участники, показавшие выдающиеся результаты, отмечены медалями «За высшее мастерство», премией имени Альберта Видала и наградой «Лучший представитель страны».
Также был передан флаг движения WorldSkills представителям Китая. Следующий, 46-й ЧМ WorldSkills пройдет в 2021 году в Шанхае.
Церемония завершилась выступлениями Димаша Кудайбергена, Светланы Лободы и Филиппа Киркорова.Общество Татарстан
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