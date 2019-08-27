Путин посетил новый аэропорт Саратова

Президент России Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова «Гагарин».

Ожидается, что глава государства ознакомится с работой новой воздушной гавани Саратова, пишет «РИА Новости».

Напомним, 18 августа в новом саратовском аэропорту «Гагарин» приземлился первый тестовый рейс из московского Внуково. Он был выполнен на самолете Boeing 737-800 авиакомпанией «Победа».



В конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. Он расположен в 30 км от города и открылся для международных полетов 20 августа. Известно, что старый аэропорт будет со временем закрыт.