Аэропорт «Гагарин» в Саратове откроют для международных полетов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в Саратове.
На официальном портале правительства РФ опубликовано распоряжение, согласно которому аэропорт «Гагарин» будет открыт для международных полетов. Открытие воздушного узла в 30 км от города запланировано на 20 августа. Известно, что старый аэропорт будет со временем закрыт.
Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Саратова.
Самолет выполнял рейс Сургут — Саратов. На борту находились 111 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.ОбществоИнфраструктура
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