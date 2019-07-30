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Аэропорт «Гагарин» в Саратове откроют для международных полетов

14:40, 30.07.2019
Аэропорт «Гагарин» в Саратове откроют для международных полетов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в Саратове.

На официальном портале правительства РФ опубликовано распоряжение, согласно которому аэропорт «Гагарин» будет открыт для международных полетов. Открытие воздушного узла в 30 км от города запланировано на 20 августа. Известно, что старый аэропорт будет со временем закрыт.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Саратова.

Самолет выполнял рейс Сургут — Саратов. На борту находились 111 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

ОбществоИнфраструктура
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