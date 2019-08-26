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Стали известны новые наставники нового сезона шоу «Голос»

19:42, 26.08.2019
Стали известны новые наставники нового сезона шоу «Голос»
Фото: ru.wikipedia.org

Пресс-служба Первого канала назвала имена наставников нового, восьмого сезона шоу «Голос».

Из последнего состава остались Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Также в число наставников войдут Валерий Сюткин и Полина Гагарина, которая уже была в составе в четвертом и пятом сезонах.

Съемки начнутся 27 августа. Само шоу выйдет осенью.

Ранее сообщалось, что Первый канал не планирует закрывать музыкальное шоу «Голос. Дети», последний сезон которого закончился скандалом. Победителем финала была признана Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу). Однако позже выяснилось, что зрительские голоса за нее были накручены. Первый канал отменил результаты голосования и заново провел финал конкурса. На этот раз победителями были признаны все участники.

ОбществоКультура
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