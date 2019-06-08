Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Фото: скриншот

Первый канал не планирует закрывать музыкальное шоу «Голос. Дети». Гендиректор телеканала Константин Эрнст заявил, что новый сезон будет сниматься.

«Будут, конечно... конечно, будет новый сезон», — передает «РИА Новости» ответ Эрнста на вопрос, планируется ли закрывать проект или будут сниматься новые сезоны.

Напомним, что последний сезон закончился скандалом. Победителем финала была признана Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу). Однако позже выяснилось, что зрительские голоса за нее были накручены. Первый канал отменил результаты голосования и заново провел финал конкурса. На этот раз победителями были признаны все участники.