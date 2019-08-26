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Черчесов про отсутствие игроков «Рубина» в сборной: «Меня все устраивает, мы так решили»

16:35, 26.08.2019
Черчесов про отсутствие игроков «Рубина» в сборной: «Меня все устраивает, мы так решили»
Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос про отсутствие игроков «Рубина» в составе национальной команды.

— Ни одного игрока из «Рубина». Чем вас не устроили игроки из этого клуба?

— Наоборот, меня все устраивает. Их нет, потому что мы так решили в этот раз, — сказал Черчесов.

Напомним, сегодня был опубликован список игроков, вызванных в сборную России на матчи против команд Шотландии и Казахстана. В нем не оказалось ни одного игрока из казанского «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
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