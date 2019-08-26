Черчесов про отсутствие игроков «Рубина» в сборной: «Меня все устраивает, мы так решили»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос про отсутствие игроков «Рубина» в составе национальной команды.

— Ни одного игрока из «Рубина». Чем вас не устроили игроки из этого клуба?

— Наоборот, меня все устраивает. Их нет, потому что мы так решили в этот раз, — сказал Черчесов.

Напомним, сегодня был опубликован список игроков, вызванных в сборную России на матчи против команд Шотландии и Казахстана. В нем не оказалось ни одного игрока из казанского «Рубина».