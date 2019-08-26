Ахметов, Джанаев и Комличенко вызваны в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.



Всего в списке значится 26 футболистов.



Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).



Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).



Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания).



Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва).



Сбор подопечных Станислава Черчесова намечен на 1 сентября в Новогорске.

