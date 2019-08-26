Минсельхоз РФ планирует забирать у предпринимателей неиспользуемые земли

Министерство сельского хозяйства РФ за счет изъятия у предпринимателей земель, которые не используются ими, планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года.

Перечень критериев, по которым можно будет определить, использовалась ли земля или нет, должно утвердить правительство. Бывшему владельцу земельного участка будет выплачена сумма, полученная от продажи изъятой на торгах земли. В Минсельхозе пояснили, что указанная норма не относится к садовым, огородным участкам, землям, предназначенным для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, то есть не затрагивает дачников, передают «Известия».



Однако отмечается, стоимость земельного участка может оказаться значительно ниже рыночной: к примеру, если он пришел в негодность и для его использования необходимо провести ряд работ, цена участка может быть снижена до 85% от изначальной.

«Предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков, которые в течение длительного периода неиспользования заросли древесно-кустарниковой растительностью», — сообщили изданию в пресс-службе Минсельхоза РФ.



Ранее сообщалось, что Татарстан находится в числе лидеров по внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве. Это отмечается в исследовании Минсельхоза России по развитию цифрового преобразования агропромышленного комплекса.