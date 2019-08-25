Егор Сорокин: «Планируем забивать и увезти из Ростова победу»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал о своих ожиданиях от матча седьмого тура российской премьер-лиги против «Ростова».

— «Ростов» много забивает и пропускает, «Рубин» — наоборот. Стоит ждать голов от вас? Как считаете, почему «Ростов» показывает чуть ли не самый зрелищный футбол в лиге?

— Конечно, планируем забивать — мы играем в атакующий футбол. Без этого невозможно выигрывать матчи. То, что «Ростов» много пропускает, говорит о том, что они тоже перестраиваются. В прошлом сезоне играли в пять защитников, сейчас — в четыре. Может, найдем их недоработки, которые будем использовать, чтобы увезти из Ростова победу.

— В прошлом туре «Ростов» впервые проиграл. Не опасаетесь, что будет сложно играть со злым соперником?

— Нет, не опасаемся. В любом случае «Ростов» — боевая команда. Неважно, выиграли они или проиграли. Будет непростой матч. Выделю Еременко, Шомуродова, Сигурдссона — капитана команды, Попова. «Ростов» — сильная команда с высоким уровнем футболистов.

— Попов, Байрамян, Бабурин — в «Ростове» еще осталось несколько игроков, которые играли и в «Рубине». С кем общаетесь, поддерживаете связь? Не обсуждали предстоящий матч?

— Тесно ни с кем из них не общаемся. Увидимся, поздороваемся, спрошу, как у них дела.

— Может, держите контакт с тренером Кафановым? В прошлом сезоне вы часто забивали с его стандартов. Кто сейчас отвечает за них в «Рубине»?

— Нет, ни с кем из тренерского штаба «Ростова» не общаюсь. Да, в прошлом сезоне за стандарты отвечал Кафанов — очень сильный специалист. Нужно будет внимательно и сконцентрированно играть на стандартах у наших ворот. Думаю, Кафанов преподнесет какие-то сюрпризы. А в «Рубине» сейчас за стандарты отвечает Олег Кузьмин.

— В прошлом сезоне один из шести голов вы забили «Ростову». Готовы повторить? Сейчас вас наигрывают на стандартах?

— Повторить, конечно, готов. Всегда приятно улучшать свою статистику в атаке. Но сейчас я выполняю на стандартах немного другую роль. Сыграть в защите на ноль — это моя основная задача, — сказал Сорокин Sport24.

Встреча между «Ростовом» и «Рубином» пройдет сегодня, 25 августа, в 19.00 по мск.

