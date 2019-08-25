Траты китайских туристов в 2019 году могут превысить 72 млрд рублей

Траты китайских туристов в России по итогам 2019 года могут превысить 72 млрд рублей, или $1,1 миллиарда.

По предварительным оценкам экспертов ассоциации «Мир без границ», до конца года число туристических поездок граждан КНР в Россию достигнет показателя 1,4—1,5 миллиона. То есть общий объем трат составит не менее $1,1 млрд, и даже больше, так как в высокий сезон туристы традиционно активнее покупают товары и услуги в стране пребывания.

Расчет основан на данных статистической подборки Центробанка РФ. «По данным ЦБ, китайские граждане за указанный период потратили в России $264 млн и впервые за всю историю мониторинга стали лидерами среди других стран по объемам трат на территории РФ. При этом, по данным пограничной службы ФСБ, в первом квартале было совершено 342 тыс. поездок из Китая в Россию», — цитирует ТАСС сообщение ассоциации «Мир без границ», компании, которая объединяет туроператоров, занимающихся китайским туристическим рынком.

Ранее сообщалось, что число иностранцев, которые приехали в Россию с туристическими целями в первом полугодии 2019 года, составило более 1 млн человек. Это на 24,97% больше, чем в это же время в 2018 году. В рейтинге 10 стран, из которых чаще всего приезжают туристы в Россию, оказались Китай, Германия, Израиль, Южная Корея, США, Италия, Великобритания и другие.