Въездной турпоток в Россию вырос на 25% за первые полгода 2019-го

Число иностранцев, которые приехали в Россию с туристическими целями в первом полугодии 2019 года, составило более 1 млн человек. Это на 24,97% больше, чем в это же время в 2018 году.

В рейтинге 10 стран, из которых чаще всего приезжают туристы в Россию, оказались Китай, Германия, Израиль, Южная Корея, США, Италия, Великобритания и другие, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров в России.

Также замечен прирост путешествующих из таких стран, как Таиланд (+28,46%), Япония (+54,96%), Турция (+8,83%), Австралия (+10,64%), Канада (+3,44%), Нидерланды (+12,06%), Швейцария (+16,8%), Австрия (+32%), Бельгия (+19,14%), Куба (+2,9%), Гонконг (+11,05%).

Однако поток туристов из латиноамериканских стран упал по сравнению с прошлым годом, когда в России проводился чемпионат мира по футболу.

«Наибольший рост интереса сейчас виден на европейских рынках, рынках стран ЮВА и Ближнего Востока. Американский и британский рынок практически не упали, несмотря на геополитические трения, а австралийский даже показал неплохой прирост. В отличие от европейцев, собственно «футбольные» туристы из многих стран Латинской Америки, как ранее и предсказывалось, в этом году в Россию не вернулись — поэтому статистика фиксирует спад прибытий из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Боливии», — цитируются в сообщении слова исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе.

Напомним, ранее татарстанский город Болгар занял четвертое место в рейтинге малых городов России, которые лидируют по числу туристов на одного жителя.

