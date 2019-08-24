Названы самые «женские» марки машин в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего водят женщины. В тройке лидирующих марок оказались: Chery (24%), Daewoo (22,5%) и Lifan (20,3%).

За ними следует Peugeot , марку этих машин предпочитает 17,2% опрашиваемых автоледи. Пятое место у Suzuki, ее выбрали 16,9% женщин.

Кроме них, в рейтинге самых «женских» марок машин в России оказались: Citroen (16,35), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%) и Opel (11,7%).

Аналитики основывали рейтинг на опросах автовладельцев, в которых приняли участие 240 тысяч респондентов возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводилось поэтапно с 2013 по 2019 год.



Ранее эксперты «Автостата» назвали марки машин, которые чаще всего выбирают мужчины.

