Названы самые «мужские» марки машин в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего водят мужчины. В тройке лидирующих марок оказались: Infiniti (95,8%), УАЗ (95,5%) и Subaru (93,3%).

За ними следует Toyota, автомобили этой марки предпочитает 92,7% опрашиваемых мужчин-водителей. Пятерку лидеров замыкает Skoda, ее выбрали 91,7% автомобилистов.

Кроме них, в рейтинг самых «мужских» марок машин в России попали: Volkswagen (91,4%), Mercedes-Benz (91,2%), Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).

Аналитики отмечают, что основывали рейтинг на опросах автовладельцев, в которых приняли участие 240 тысяч респондентов возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводилось поэтапно с 2013 по 2019 год.

Ранее аналитики «Автостата» рассказали, какие марки подержанных машин популярны у россиян. Эксперты отметили, что объем рынка подержанных машин в России по итогам июля 2019 года составил 492,4 тыс. единиц, что на 5,4% больше результата годичной давности.



