Арбитраж Татарстана признал банкротом «Казанский трикотаж»

Арбитражный суд Республики Татарстан признал банкротом ООО «Казанский трикотаж».

В отношении компании введена процедура конкурсного производства. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Айрат Хайруллин.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и результатах проведения процедуры конкурсного производства «Казанского трикотажа» пройдет 13 февраля 2020 года, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, что в апреле арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в ООО «Казанский трикотаж». Заявление о банкротстве подало московское ООО «Текстильоптторг». Сумма исковых требований составила 15,7 млн рублей.