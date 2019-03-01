«Текстильоптторг» хочет признать две компании из Казани банкротами, сумма требований — более 46 млн рублей

27 февраля в Арбитражный суд РТ поступило два исковых заявления от ООО «Текстильоптторг», сообщается в системе «Электронное правосудие».

В одном из них московская организация просит признать ООО «Казанская чулочно-носочная фабрика» банкротом, сумма исковых требований — 30 млн 487 тысяч 610 рублей 16 копеек. В другом исковом заявлении ООО «Текстильоптторг» просит, чтобы суд признал ООО «Казанский трикотаж» банкротом, сумма исковых требований — 15 млн 703 тысячи 297 рублей 25 копеек.

Напомним, ранее сообщалось, что ООО «Гранд», зарегистрированное в Казани, на улице Заря, подало в Арбитражный суд РТ исковое заявление. Ответчиком выступает ООО «Казанская чулочно-носочная фабрика», зарегистрированная также в Казани, на улице Ахтямова. Сумма исковых требований — 27 млн 179 тысяч 379 рублей.