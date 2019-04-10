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Арбитраж начал процедуру банкротства «Казанского трикотажа»

11:40, 10.04.2019
Арбитраж начал процедуру банкротства «Казанского трикотажа»
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения — начальную стадию банкротства — в ООО «Казанский трикотаж».

Решение об этом было принято 8 апреля, следует из картотеки арбитражных дел.

Другие подробности пока не раскрываются.

Напомним, что заявление о банкротстве подало московское ООО «Текстильоптторг». Сумма исковых требований составила 15,7 млн рублей.

Экономика Татарстан
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