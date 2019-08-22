Виталий Носов: «У нас в спорте есть вера только в русские бабки»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Бывший центровой сборной России Виталий Носов рассказал о проблемах российского спорта и баскетбола, в частности, а также предложил ввести ограничения на контракты молодых игроков.

«Посмотрите на состав «Химок» — восемь охрененных иностранцев и Швед. Где место Карасеву и Мозгову?! Зачем еще два «больших» из Питера?! Как поделить 40 минут игрового времени на четырех центровых?! Сколько игровых минут за сезон будет у Зайцева, Мони, Вяльцева? 17 человек в ростере, где нет ни одного молодого. Для кого работает баскетбольная академия «Химки», ставшая лучшим молодежным проектом-2019 в России? А там отличные тренеры, такие как Герасимов, Резвый, Соловьев. Есть группа талантов, которые находятся на пороге взрослого баскетбола, «Химки»-2 в прошлом году ребятами, которые младше своих соперников, стали чемпионами Единой молодежной лиги ВТБ.

Зато есть Куртинайтис, помощник Куртинайтиса — литовец, помощник литовца — литовец. У нас нет веры вообще в русских — у нас есть вера только в русские бабки.

Задача клуба — победа в чемпионате России и Финале четырех Евролиги, и российской молодежи места тут нет. И никто не может их в этом винить: кто девушку обедает, тот ее и танцует.

У нас 3,5 очка в среднем за сезон у российских игроков при 9 миллиардах общего бюджета российских команд — и на каждое забитое очко нашего игрока 1 миллион рублей уходит. Это тоже из открытых источников. Неужели это сопоставимые цифры и задачи?

Предлагаю ввести ограничения на контракты молодых игроков. Чтобы они не шли в большие клубы, а имели игровую практику. Новицки пришел из второй бундеслиги. Рубио играл в «Ховентуде», а не в «Барселоне». Литовцы, сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, македонцы начинают карьеру в маленьких клубах за скромные деньги и, после того как набьют шишки и получат опыт, лучшие из них оказываются в НБА и ведущих европейских чемпионатах, в том числе в нашем. И они на ведущих ролях. Наши же игроки могут заскочить только на край скамейки. После возвращения Мозгова и Лиходея у нас не осталось игроков, играющих вне нашей страны. А зачем? Тут дома больше денег и меньше ответственности», — рассказал Носов.

Напомним, ранее стало известно, что сборная России поднялась на 10 позиций в обновленном рейтинге Международной федерации баскетбола.