Российская сборная по баскетболу поднялась на десять позиций в рейтинге ФИБА

Сборная России поднялась на 10 позиций в новом рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА) и занимает 8-ю строчку в списке.

Возглавила рейтинг команда Сербии, которая неожиданно обошла сборную США. Испания поднялась на третье место, дальше идут Франция и Греция.

Отметим, что данный рейтинг составлялся с учетом возможностей команд на предстоящем мировом первенстве. Таким образом, составители считают, что сборная России сумеет пройти до стадии четвертьфинала чемпионата мира в Китае.