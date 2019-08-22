Новости спорта

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

На матч сборных России и Казахстана по футболу продано 16 тысяч билетов

12:10, 22.08.2019
На матч сборных России и Казахстана по футболу продано 16 тысяч билетов
Фото: rfs.ru

На отборочный матч чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными России и Казахстана продано около 16 тысячи билетов. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«На данный момент на отборочный матч ЧЕ-2020 Россия — Казахстан, который пройдет 9 сентября в Калининграде, продано 16 тысяч билетов. С учетом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов», — говорится в сообщении.

Встреча между сборными России и Казахстана состоится 9 сентября в Калининграде, начало матча — в 21.45 по мск.

Отметим, что стоимость самого дешевого билета на данную игру составляет 750 рублей, самого дорогого — 10 000 рублей.

СпортФутболОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров