Самый дешевый билет на матч сборных Россия — Казахстан составит 750 рублей

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) рассказала о билетной программе к предстоящему матчу сборных России и Казахстана.

Минимальная стоимость билета к игре отборочного турнира чемпионата Европы-2020 составляет 750 рублей, цена самого дорогого билета — 10 000 рублей. При этом болельщики смогут приобрести до четырех билетов в одни руки.

Матч Россия - Казахстан состоится 9 сентября на стадионе в Калининграде в 21:45 по московскому времени. Напомним, что первая встреча этих команд закончилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.