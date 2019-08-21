Фрэттин о переходе в «Ак Барс»: «Азеведо сказал мне, что я нужен клубу»

Нападающий «Ак Барса» Мэтт Фрэттин рассказал о том, как возник вариант с переходом в казанский клуб.

«Барыс» был неплохим вариантом для начала карьеры в КХЛ. Со временем ты присматриваешься к лиге, общаешься с игроками, смотришь, что подходит тебе больше. Так появился вариант с Казанью. Джастин Азеведо рассказал мне, что «Ак Барс» ставит перед собой большие задачи, и я нужен команде, поэтому решиться на переход в казанский клуб было несложно.

В «Ак Барсе» немного другая ситуация, чем в «Барысе», потому что в команде много отличных забивных игроков из России, и в атаке проявить себя может каждый. Конечно, мне, Кормье и Азеведо хочется помочь «Ак Барсу» и забить как можно больше, у нас уже появляется взаимопонимание на площадке, мы создаем моменты. Надеюсь, мы проявим себя на турнире в Риге, а затем хорошо проведем сезон», — сказал Фрэттин.

Напомним, вчера «Ак Барс» стартовал на Кубке Латвийской железной дороги с победы над минским «Динамо» — 3:0.