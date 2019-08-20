Новости спорта

18:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кубок ЛЖД: «Ак Барс» разгромил минское «Динамо»

18:03, 20.08.2019
Кубок ЛЖД: «Ак Барс» разгромил минское «Динамо»
Фото: ak-bars.ru

Сегодня в Риге стартовал предсезонный Кубок латвийской железной дороги. В первом туре казанский «Ак Барс» разгромил «Динамо» из Минска со счетом 3:0.

Голы на свой счет записали Никита Лямкин, Артем Михеев и Камиль Фазылзянов. Вратарь Тимур Билялов провел матч на «ноль».

«Ак Барс» — «Динамо» Минск — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы:
1:0 Лямкин (Лазарев, Фисенко, 18:34)
2:0 Михеев (Хенкель, Зарипов, 24:05)
3:0 Фазылзянов (25:05).

Вечером на турнире стартуют хозяева рижское «Динамо» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров