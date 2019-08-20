Кубок ЛЖД: «Ак Барс» разгромил минское «Динамо»
Сегодня в Риге стартовал предсезонный Кубок латвийской железной дороги. В первом туре казанский «Ак Барс» разгромил «Динамо» из Минска со счетом 3:0.
Голы на свой счет записали Никита Лямкин, Артем Михеев и Камиль Фазылзянов. Вратарь Тимур Билялов провел матч на «ноль».
«Ак Барс» — «Динамо» Минск — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы:
1:0 Лямкин (Лазарев, Фисенко, 18:34)
2:0 Михеев (Хенкель, Зарипов, 24:05)
3:0 Фазылзянов (25:05).
Вечером на турнире стартуют хозяева рижское «Динамо» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.СпортХоккей Татарстан
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