Дмитрий Квартальнов: «Есть вопросы к команде, хотим «сачкануть», и это сразу наказывается»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против минского «Динамо» (3:0).

− Конечно, приятно выиграть и не пропустить. Но нам и Билялов где-то помог — были ошибки, надо поработать над ними. В общем-то, есть еще вопросы.

− С чем связано такое большое количество удалений?

− Мы немножко поговорили с командой об этом. Так и на прошлом турнире было — такая безответственность есть в плане принятия решений: немного выключаем ноги, начинаем играть клюшкой. Это сразу наказывается — соперник тоже ведь двигается, собирается уйти с шайбой, а мы хотим «сачкануть», влегкую срубить. Пока вот так.

− Видите ли вы улучшения в игре Андрея Педана?

− Да, он неплох. А почему вы спрашиваете про Педана? Нам надо всем улучшать свою игру.

− Просто Андрей не очень удачно играл предыдущие матчи.

− Я бы не сказал. Думаю, мы пока еще далеки от своих лучших матчей. Мы все хотим играть еще лучше, и Андрей не исключение. Я не могу сказать, что именно он выпадал как-то, нет, у нас команда.

− Действиями команды в атаке довольны сегодня или тоже нужно над чем-то поработать?

− Да нет, нам нужно поработать. Положа руку на сердце, соперник был посвежее нас сегодня, выглядели они немного заряженнее. Там молодая команда, у нас тоже хватает ребят помоложе, но вот здесь нам надо о подготовке немного подумать.

− Как вам новичок команды Камиль Фазылзянов, который забросил сегодня?

− Мы рады за него, он когда с шайбой, делает некоторые интересные вещи. Не каждый может такое, Камиль — молодец. Причем это был только второй его матч, раньше мешала травма. Посмотрим на него в будущем.

− Даниилу Журавлеву и Дмитрию Воронкову не помешает поездка в молодежную сборную России?

− Мы бы хотели видеть их здесь, но они в сборной. Они будут в команде, когда приедут.

− Вы выпускали пятерки на лед строго в таких сочетаниях, как заявлено в протоколе: первая пара — с первой тройкой, вторая — со второй.

− В сезоне мы, наверное, в семь защитников будем играть, здесь пока в восемь. Мы учитываем и состояние ребят, и много других нюансов.

− Легионеры завтра будут в составе?

− Да, легионеры завтра будут. Мы, опять же, ротируем состав, у нас пять линий на турнире. На легионеров завтра будем смотреть.

− Кто не попадет в состав?

− Кого-то не будет. Завтра сыграет Вячеслав Основин, шесть человек не будут играть. И Билялов не сыграет — завтра выйдет Адам Рейдеборн, — сказал Квартальнов.

Напомним, сегодня «Ак Барс» стартовал на Кубке латвийской железной дороги с победы над минским «Динамо» — 3:0.