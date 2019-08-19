Родительский комитет оценил идею запрета мобильных телефонов в школах

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что использование детьми мобильных телефонов не только в школе, но и в повседневной жизни приводит к ухудшению здоровья, памяти и вообще качества жизни, так как они не знают меры.

Так она прокомментировала то, что рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

«Даже многие взрослые не знают меры, чего уж говорить о детях… Поэтому это ограничение закономерно, и я знаю, что все учителя и администрации школ поддерживают подобные инициативы», — цитирует RT Волынец.

Она отметила, что ребенок может пользоваться телефоном на переменах или по дороге в школу, чтобы не нарушать связь с родителями.



Ранее уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что нужно учитывать мнение родителей при решении вопроса о запрете мобильных телефонов в школе.

В Госдуме предложили создать для российских школьников специальные «шкулфоны» на замену смартфонам.