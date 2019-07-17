В Госдуме предложили разработать «шкулфоны» на замену смартфонам для школьников

Для российских школьников необходимо создать специальные «шкулфоны» на замену смартфонам, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению депутата, это устройство должно содержать номера телефонов родителей, учителей и одноклассников, а также приложение «Российская электронная школа». Кроме того, в него следует установить справочник по общим учебным вопросам.

Вместо интернета такой «шкулфон» должен подключаться к интранету, внутренней школьной сети. В этой сети, по словам депутата, должна работать программа, автоматически реагирующая на попытки травли учеников со стороны сверстников.

Чернышов уже направил инициативу о создании «шкулфона» в госкорпорацию «Ростех», пишет RT.

Напомним, в июне группа ученых из трех американских университетов опубликовали исследование, в котором говорится, что слишком частое использование мобильных телефонов связано в том числе с ухудшением академической успеваемости.