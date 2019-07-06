Детский омбудсмен посоветовала спросить мнение родителей по поводу запрета телефонов в школе

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что нужно учитывать мнение родителей при решении вопроса о запрете мобильных телефонов в школе.

В целом этот вопрос, по мнению омбудсмена, нужна решать комплексно, заявила она в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Если ребенок не послушался, принес телефон, вы будете отбирать? А если не даст? Силой отбирать? Ну, конечно, нет», — сказала Кузнецова.

Напомним, что в сентябре прошлого года Кузнецова предложила сдавать телефоны при входе в школу. Однако, по ее словам, окончательное решение по поводу запрета мобильных телефонов в школе должна принимать администрация образовательного учреждения.

Также подумать о запрете проносить телефоны в школу 4 июля этого года предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.