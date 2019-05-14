По итогам первого квартала шинная группа «Татнефти» сократила долю в общем выпуске шин в РФ до 33,3%

«Нижнекамскшина» сократила производство на 1,3 млн шин, или на 49,5%. Эта информация следует из отчета ПАО «Нижнекамскшина», размещенном на официальном портале центра раскрытия корпоративной информации.

В производстве шин в России доля компании составила 24,4% против 34,8%, которые были зафиксированы за аналогичный период прошлого года. Доля продукции, которая выпущена шинными заводами, входящими в «Татнефть», в первом квартале составила 33,3%. Хотя годом ранее этот показатель достигал 45,4%.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО «Нижнекамскшина» в январе — марте 2019 года получило чистый убыток в размере 155,3 млн рублей против 41,4 млн рублей чистой прибыли в предыдущем году. Об этом сказано в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.

