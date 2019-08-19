Туристы рассказали, что думают о плате за выбор места в самолете

Больше половины авиапассажиров считают плату за выбор места в самолете пустой тратой денег. В исследовании Туту.ру приняли участие 3 300 человек.

58% опрашиваемых посчитали услугу выбора места бесполезной, 18% респондентов активно пользуются ей. 15% платят за данную опцию, если предстоит длительный перелет, а 9% людей — если путешествуют с ребенком, передает «РИА Новости».

Ранее российские туристы рассказали, что дороже всего им обходится во время путешествий. На первом месте оказались авиа- и железнодорожные билеты, на втором месте рейтинга расположились расходы на проживание. В список затратных частей отдыха также вошли еда, сувениры и экскурсии.

