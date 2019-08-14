Российские туристы рассказали о самых больших тратах в путешествии

Опрос показал куда в первую очередь уходят деньги российских путешественников. Дороже всего им обходятся авиа и железнодорожные билеты.

Такой вариант назвали 45% опрошенных сервисом UFS.Travel.

На втором месте оказались траты на проживание, сообщает «РИА Новости». С этим согласились 28% респондентов.

Еду, как самую затратную часть отдыха, выделили 12% респондентов, экскурсии — 11%, сувениры — около 1%.

Отмечается, что рост бронирования через онлайн-сервисы увеличился с 26% в 2018 году до 32% в 2019-м.