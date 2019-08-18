В Казани началось авиашоу «Я выбираю небо!» — видео

В Казани на празднике «Я выбираю небо!» началось авиашоу. Празднование проходит около Центра семьи «Казан» на улице Сибгата Хакима. Первые видеозаписи полетов уже появились в Instagram.

В рамках авиашоу в небе Казани появятся группа высшего пилотажа «Русь» и летчики из Уфы. На празднике в воздух поднимется новый самолет Ту-214, изготовленный на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова. Его полет в небе Казани уже заметили в пятницу в рамках подготовки к празднику.



Также на празднике завершилась эстафета флага движения WorldSkills.