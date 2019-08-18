На празднике «Я выбираю небо!» завершилось путешествие флага WorldSkills
Сегодня на празднике «Я выбираю небо!» в Казани прошла торжественная церемония чествования флага движения WorldSkills, передает корреспондент «Реального времени».
Праздник стал завершающим мероприятием в путешествии Флага движения рабочих профессий перед тем, как он прибудет на Церемонию открытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills 22 августа 2019 года в Казани.
В церемонии перед началом авиашоу участвовал вице-президент по стратегическим вопросам движения WorldSkills Йос де Гои и мэр Казани Ильсур Метшин.
Напомним, на этой неделе также презентовали медали WorldSkills.Общество Татарстан
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