На празднике «Я выбираю небо!» завершилось путешествие флага WorldSkills

Сегодня на празднике «Я выбираю небо!» в Казани прошла торжественная церемония чествования флага движения WorldSkills, передает корреспондент «Реального времени».

Праздник стал завершающим мероприятием в путешествии Флага движения рабочих профессий перед тем, как он прибудет на Церемонию открытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills 22 августа 2019 года в Казани.

В церемонии перед началом авиашоу участвовал вице-президент по стратегическим вопросам движения WorldSkills Йос де Гои и мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, на этой неделе также презентовали медали WorldSkills.