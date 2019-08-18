Новости общества

17:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На празднике «Я выбираю небо!» завершилось путешествие флага WorldSkills

16:17, 18.08.2019
На празднике «Я выбираю небо!» завершилось путешествие флага WorldSkills

Сегодня на празднике «Я выбираю небо!» в Казани прошла торжественная церемония чествования флага движения WorldSkills, передает корреспондент «Реального времени».

Праздник стал завершающим мероприятием в путешествии Флага движения рабочих профессий перед тем, как он прибудет на Церемонию открытия 45-го мирового чемпионата по стандартам WorldSkills 22 августа 2019 года в Казани.

В церемонии перед началом авиашоу участвовал вице-президент по стратегическим вопросам движения WorldSkills Йос де Гои и мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, на этой неделе также презентовали медали WorldSkills.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров