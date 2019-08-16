Над Казанью кружит Ту-214 спецотряда «Россия»

Сейчас над Казанью описывает круги самолет Ту-214 спецотряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Маршрут самолета пролегал над центром города, а также над окраиной Ново-Савиновского района. Стоит обратить внимание, что, по данным сервиса, высота полета воздушного судна составляет менее 100 метров, из-за чего многие жители города могли услышать характерный шум.

В соцсетях появились кадры и других пролетающих над городом самолетов. Пользователи предположили, что в воздухе идет подготовка к празднику «Я выбираю небо», который пройдет в эти выходные.