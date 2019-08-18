Шойгу: США еще до выхода из ДРСМД заложили средства на разработку новых ракет

США еще до выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих документ.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире «Россия 24», это произошло за восемь месяцев до выхода из ДРСМД.

По его словам, российская сторона при этом «оставляет дверь открытой» и готова к возобновлению диалога по вопросу вооружения, пишет RT.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в развале Договора о РСМД.

Напомним, 2 августа официально прекращено действие договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией. Действие договора прекратилось по инициативе Вашингтона.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Тогда США и СССР отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности.