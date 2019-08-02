Действие ключевого договора о ядерном оружии официально прекратилось по инициативе США

С сегодняшнего дня официально прекращено действие договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Договор утратил свою силу 2 августа 2019 года, в этот день США вышли из соглашения. Действие договора прекратилось по инициативе Вашингтона.

Напомним, ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года. 23 января 2019 года США уведомили российскую сторону о своем окончательном решении разорвать договор. Вашингтон заявил, что Москва нарушает соглашение. В свою очередь, страны Евросоюза согласились с доводами США. 2 февраля американцы объявили, что снимают свои обязательства по договору о ракетах.

Владимир Путин пообещал, что Россия также приостановит свое участие в соглашении и начнет разработку новых ракет.

Ранее сообщалось, что Китай выступает за окончательный запрет на использование ядерного оружия, в том числе за полное его уничтожение.

