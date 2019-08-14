Меркель обвинила Россию в развале Договора о РСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия виновата в развале Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Она на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом также отметила, что Берлин испытывает сожаление из-за нарушения Россией ДРСМД и будет работать, чтобы предотвратить гонку вооружений, передает Delfi.

Напомним, 2 августа официально прекращено действие договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией. Действие договора прекратилось по инициативе Вашингтона.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Тогда США и СССР отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности.