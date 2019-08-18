СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали более 30 человек

Фото: скриншот видео 59.мвд.рф

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса в Перми. В результате пострадали 32 человека, один скончался.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает СК.

Инцидент произошел вчера около 17 часов по местному времени в Перми. При движении по направлению из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. По уточненным данным следствия, в автобусе находились 55 пассажиров.

Ранее сообщалось, что количество госпитализированных пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 32 человек, также в аварии погибла женщина. Напомним, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в стену. По данным регионального Минздрава, из 32 пострадавших 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние).