Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 32

Количество госпитализированных пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 32 человек, также в аварии погибла женщина. Напомним, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в стену.

По данным регионального Минздрава, из 32 пострадавших 10 детей (9 в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние).

На место происшествия прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

Ранее администрация города назвала предварительной причиной аварии техническую неисправность автобуса.

