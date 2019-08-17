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Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 32

19:17, 17.08.2019
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 32
Фото: realnoevremya.ru

Количество госпитализированных пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 32 человек, также в аварии погибла женщина. Напомним, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в стену.

По данным регионального Минздрава, из 32 пострадавших 10 детей (9 в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние).

На место происшествия прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

Ранее администрация города назвала предварительной причиной аварии техническую неисправность автобуса.

Происшествия
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