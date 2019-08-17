В Перми автобус из-за неисправности врезался в стену, есть погибший

Сегодня в Перми водитель городского автобуса №53не справился с управлением и врезался в бетонную стену. Всего в автобусе ехали 59 человек, один из них погиб.

В аварии пострадало 17 человек: 14 человек в состоянии средней тяжести, в том числе 4 детей, 2 человека в тяжелом состоянии. Как сообщает администрация города, предварительной причиной ДТП является техническая неисправность автобуса.



Напомним, в начале августа также произошло крупное ДТП с автобусом в Новороссийске, в котором погибли два человека и пострадали более 30.