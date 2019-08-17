В ДУМ РТ рассказали, сколько баранов в Татарстане принесли в жертву на Курбан-байрам

Во время празднования Курбан-байрама в Татарстане в жертву принесли не менее 21 826 баранов. Из них 11 560 животных принесли в жертву в специально организованных площадках, еще не менее 10 266 баранов забили в личных подсобных хозяйствах.

В Казани число жертвенных животных составило 6444 голов. Пресс-служба ДУП РТ также назвала районы-лидеры города в Казани по количеству забоя животных: ими оказались Вахитовский и Приволжский районы, где количество жертвенных баранов составило 2600.

Среди районов Татарстана лидером является Набережночелнинский мухтасибат: в забойном цеху п. Сидоровка принесено в жертву 2113 овец.

Празднование Курбан-Байрама прошло в минувшие выходные. «Реальное время» опубликовало фоторепортаж с этого праздника в Казани (в том числе и с Курбан Фест в парке Горького), а ранее подробно писало о том, как Курбан-байрам пройдет в мусульманских регионах страны.

